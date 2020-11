Paraná: Morador de rua tem pés e mãos queimados enquanto dormia embaixo de viaduto

Photo Credit To Foto: Banda B

A Polícia Civil investigará uma tentativa de homicídio contra um jovem morador de rua, no início da manhã desta sexta-feira (6), embaixo do viaduto do Colorado, limite do bairro Rebouças e Jardim Botânico, em Curitiba. Ele teve os pés e as mãos queimados enquanto dormia. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros fez o socorro e o encaminhou ao hospital.

O jovem de 22 anos estava dormindo embaixo do viaduto do Colorado, ao lado da Praça Plínio Tourinho, quando sentiu uma queimação pelo corpo. O guarda municipal Joelson disse que o rapaz foi socorro por dois amigos.

“Duas pessoas trouxeram um rapaz até o módulo, dizendo que ele estava com os pés e mãos queimadas. Realmente, ele estava ferido. Contou que estava dormindo e sentiu os pés queimando, mas não conseguiu ver quem foi”, descreveu o guarda, em entrevista à Banda B.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros socorreu o jovem ao hospital.