Paraná: Morte de empresário que pilotava moto BMW na BR-116 gera comoção nas redes sociais

Crédito da foto Para Acidente aconteceu na BR-116. Foto: BPMOA

A morte do empresário do ramo automotivo Edson Luiz Simas dos Santos, 49 anos, na BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, gerou comoção nas redes sociais. Amigos e integrantes de clubes em que o empresário fazia parte publicaram diversas mensagens de ‘adeus’ e homenagens. Edson morreu em um acidente de moto, junto com um grupo, que habitualmente se encontrava para percorrer a rodovia. Outro motociclista também se acidentou e foi socorrido com diversas fraturas.

O Jeep Clube de Curitiba se manifestou por meio das redes sociais e publicou uma nota de pesar: “É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de Edson Magnett, amigo e parceiro do Jeep Clube de Curitiba (…) Que a Família receba nossas condolências, compartilhamos desta perca e dor”, diz a mensagem.

Amigos e funcionários também usaram as redes sociais para lamentar a morte precoce de Edson. “Um cara do bem”, “Vai em paz, amigo”, “Sentiremos sua falta”.

Edson era empresário do ramo automotivo. Foto: Reprodução/Instagram