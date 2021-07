Paraná: Motociclista morre em acidente com caminhão na PR-317

Crédito da foto Para Colaboração

Um motociclista morreu no início da tarde desta segunda-feira (5) após se envolver em um acidente com caminhão na PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto tinha 35 anos e voltava para casa, em Paiçandu, no momento do acidente. Testemunhas relataram que a vítima foi ultrapassar o caminhão pelo ponto cego e acabou colidindo contra o veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).