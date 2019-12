Paraná: Motorista de Porsche perde o controle e arranca poste do chão após batida

Crédito da foto Para (Foto: Colaboração)

Um acidente envolvendo um Porsche conversível foi registrado, na madrugada deste domingo (22), no bairro Mossunguê, em Curitiba. O veículo bateu contra um poste na rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

De acordo com informações no local, os ocupantes do carro de luxo estariam retornando de uma festa e não há relatos sobre sinais de embriaguez.

Ariel Branco, testemunha do acidente, disse que viu o carro em alta velocidade. “A gente estava esperando o Uber e ele passou em alta velocidade. Em um segundo momento, ele começou a cortar os carros e depois perdeu o controle. Só ouvimos o estouro do poste caindo. Acho que ele estava a uns 230 Km/h”, contou ele.

O empresário Welington Rocha, amigo do motorista do Porsche, afirma que conversou com o condutor e que o acidente teria ocorrido após um dos pneus do carro furar. “O pneu furou, com o susto ele acabou acelerando e perdeu o controle. Como o carro tem uma potência alta, se perde o controle com facilidade. Ainda não sabemos se o carro sofreu perda total”, disse ele que revelou ainda que conhece o motorista há muitos anos e que seria uma pessoa responsável.

“Eu conheço ele a um certo tempo e sei que é uma pessoa responsável. O que aconteceu aqui hoje foi um acidente comum, mas que ao invés de envolver um carro popular envolveu um carro esportivo”, completou.

A vítima teve ferimentos graves, mas sem risco de morte e precisou ser socorrido pelo Siate ao Hospital.

O sargento Sidre do Corpo de Bombeiros conta que com o impacto da batida o poste chegou a ser arrancado do chão. “Já atendi vários acidentes com batida em poste, mas nunca um que chegou a arrancar o poste do chão. Fizemos o isolamento da área, pois há muita fiação elétrica aqui e pode trazer risco para as pessoas no local”, disse o sargento.

Um passageiro teve apenas ferimentos leves e permaneceu no local.