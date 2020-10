Paraná: Motorista embriagado e sem CNH cai com carro dentro de lagoa

Photo Credit To (Foto: Reprodução Rede Sul Notícias)

Quem acordou cedinho nesta sexta (9), viu uma cena inusitada no Centro de Guarapuava. Um carro submerso na Lagoa das Lágrimas. Isso mesmo. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 3h20 da madrugada na travessa Independência. O GM Corsa era dirigido por um homem que trafegava pela rua Professora Leonídia – sentido bairro dos Estados / Trianon -, na contramão de direção.

Conforme a PM, em determinado momento, ele perdeu o controle da direção vindo a cair dentro da lagoa com o carro. O motorista e um passageiro, que não tiveram as idades informadas, ficaram feridos e receberam socorro médico do Samu. Posteriormente, a equipe os encaminhou para a Upa do batel.

O carro não tinha pendências. Entretanto, a PM constatou que o motorista não tinha CNH, nem permissão provisória para dirigir. Além disso, os policiais constataram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez. O teste do bafômetro constatou a ingestão de bebida alcoólica com resultado de 0,99mg/l.

Por fim, a Polícia Militar prendeu o motorista e o encaminhou à 14ª SDP para a lavratura do flagrante.

