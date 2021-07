Paraná: Motorista morre após bater em árvore e capotar carro na BR-116

Crédito da foto Para Foto: PRF / Divulgação

Um rapaz de 25 anos morreu ao bater seu carro em uma árvore. O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã deste domingo (4), no Km 157, da BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O jovem dirigia um veículo Palio Weekend que percorria a estrada no sentido Curitiba. A Policia Rodoviária Federal (PRF) ainda trabalha para averiguar as causas da tragédia. No entanto, o que se sabe é que após o carro colidir com árvore, o veículo capotou e a vítima ficou presa por dentro dele.

O carro tinha placa do município de Campo Largo, também na Região Metropolitana. Em razão do grave acidente, a pista da BR-116 chegou a ser interditada por 40 minutos para a remoção do veículo. O trecho onde ocorreu a tragédia é extremamente sinuoso. A PRF recomenda muito cuidado na hora de passar pelo local.

O corpo da vítima já foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).