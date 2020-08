Paraná: Motorista sai ileso mesmo após carro ser destruído em batida contra caminhão

Crédito da foto Para Foto: Colaboração Banda B

Motorista sai ileso mesmo após carro ser destruído em batida contra caminhão no Contorno Leste

O motorista de um veículo Gol saiu ileso mesmo após ter o carro destruído em acidente no Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com a Arteris Litoral Sul, o acidente aconteceu no quilômetro 102, próximo ao trevo de entroncamento com a BR-376, e envolveu dois caminhões, uma carreta e um automóvel.

Com o impacto, a parte da frente do carro ficou completamente destruída, mas apenas do lado direito, o que evitou algo pior.

No local, o motorista disse que apenas conseguiu evitar que as pernas ficassem presas. “O cara parou na minha frente com o caminhão, porque engavetou e a única coisa que eu fiz foi ir até o cantinho para não espremer minhas pernas”, disse.

Após o acidente, uma faixa foi bloqueada e a lentidão passou de nove quilômetros no local.