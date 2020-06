Paraná: Motorista se perde na BR-277 e caminhão invade casa

Crédito da foto Para Colaboração/Banda B

Motorista se perde na BR-277 e caminhão invade casa na marginal em Curitiba

Um grave acidente aconteceu na noite desta sexta-feira (5) no bairro Cajuru, em Curitiba. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo na BR-277, na pista sentido Curitiba, e atingiu uma residência naRua Petrônio Romerdo de Souza, que é a via marginal. Apesar do susto, o condutor teve ferimentos leves e ninguém na casa se feriu.