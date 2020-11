Paraná: Mulher agredida vai embora e homem bota fogo na casa para se vingar

Photo Credit To Foto: Banda B

Um homem revoltado com o abandono da ex-esposa ateou fogo na casa da família dela, no início da manhã desta terça-feira (17), em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Segundo vizinhos, a ex era constantemente agredida pelo marido e resolveu ir embora com os filhos. A Polícia Civil investiga o crime.

A casa da família fica na rua México, no Jardim Monte Santo. Testemunhas contaram que ele chegou a invadir a casa dos vizinhos, acreditando a ex estava escondida na casa deles. “Esse cara entrou ontem na nossa casa, quebrou todo o telhado para entrar e pular para a casa do lado. Chamamos a polícia, que não fez nada. Ele disse que ia ficar quieto dentro da casa e que hoje pela manhã iria embora. Antes de ir, ele botou fogo”, contou uma vizinha à Banda B, que preferiu não se identificar.

Segundo ela, a motivação para o incêndio foi a saída da esposa do homem. “Ele batia nela, deixou um olho roxo, batia nas crianças. Ela fugiu e ele ficou muito bravo. Ele botou fogo para se vingar da família dela porque aqui é tudo da família dela. Ele invadiu nossa casa, achando que ela estava escondida aqui”, disse.

A família contou que o terreno tinha sido comprado para esconder a mulher do ex-marido, mas ele a encontrou em poucos meses.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, desta vez, foi até o local. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho para conter as chamas, mas a casa teve destruição total. O homem apontado como principal suspeito de atear fogo não foi encontrado.