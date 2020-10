Paraná: Mulher tem mais de 50% do corpo queimado após explosão de botijão de gás

Photo Credit To Colaboração Banda B

Uma mulher foi socorrida em estado grave e transportada ao hospital de helicóptero após um botijão de gás de cozinha ter explodido, fazendo com que ela tivesse mais de 50% do corpo queimado. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (5), no bairro Capela Velha, em Araucária, região metropolitana de Curitiba.

Equipes de socorristas foram acionados pelo telefone 193 para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, o apoio médico foi solicitado. “Ela está em estado grave e com mais 50% do corpo queimado. Inclusive teve queimaduras nas vias aéreas”, explicou o médico Rene Avelleda, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

Depois de ser entubada e estabilizada, a vítima foi encaminhada pela aeronave ao Hospital Evangélico.