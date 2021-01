Paraná: Ônibus com mais de 50 passageiros despenca na BR-376; há mortos e diversos feridos

Photo Credit To Foto: Grupo 277/Colaboração

Um ônibus de viagem com cerca de 50 passageiros despencou na Curva da Santa, BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta segunda-feira (25). Há vítimas fatais, pelos menos sete pessoas mortas, e diversos feridos. Não há informações oficiais sobre o número de mortos. Ao todo, ambulâncias de Curitiba, Joinville e Garuva (SC) estão no local fazendo os primeiros atendimentos.

O acidente aconteceu no quilômetro 668, na pista sentido Santa Catarina. Equipes do Corpo de Bombeiros, concessionária que administra o trecho e dois helicópteros do BPMOA (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas) estão no local.

Uma testemunha que está no local do acidente disse à Banda B que há passageiros mortos. “Várias vítimas, pessoas caídas, um negócio que não tem como explicar, está muito feio. Tem várias pessoas mortas, ainda não consigo contar”, lamentou o mecânico Douglas Israel Saicowski.

A pista sentido Santa Catarina está totalmente interditada para atendimento às vítimas. Há congestionamento.

Mais informações em breve