Paraná: Dono de distribuidora reage a assalto, mata ladrão e fere outros dois

Photo Credit To Foto: Banda B

O dono de uma distribuidora de bebidas reagiu a um assalto e matou um criminoso no fim da noite desta sexta-feira (4), no bairro Tatuquara, em Curitiba. Houve troca de tiros, outros dois suspeitos ficaram feridos, mas o comerciante saiu ileso. Ele está na Central de Flagrante ao lado de uma advogada para prestar esclarecimentos à polícia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o assalto aconteceu por volta das 22h30. Os suspeitos pararam o carro na esquina da rua Lydia Girardi Bertholdi e entraram a pé no comércio. Eles carregaram mochilas com bebidas alcoólicas, mas na saída foram surpreendidos pelo dono da distribuidora.

Testemunhas afirmaram que houve troca de tiros entre o comerciante e os assaltantes. Um deles, de 25 anos, foi baleado no peito e não resistiu aos ferimentos. Outros dois foram feridos, socorridos e encaminhados a delegacias de Curitiba. Um dos feridos tem apenas 14 anos e está na Delegacia do Adolescente.

A suspeita é que um quarto comparsa do grupo conseguiu fugir com o carro que os aguardava na esquina. A PM foi acionada, fez isolamento no local. O Instituto de Criminalística fez os primeiros levantamentos periciais. O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba recolheu o corpo do suspeito.

A mochila com produtos e bebidas da distribuidora foram apreendidos, assim como as armas usadas na troca de tiros, dinheiro em espécie e celulares. A princípio, segundo primeiras informações, o comerciante possui registro e porte de arma. O delegado de plantão na Central de Flagrantes vai ouvir os envolvidos no decorrer do dia.