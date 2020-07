Paraná: Jovem de 23 anos morre em grave acidente contra ônibus

Crédito da foto Para Acidente aconteceu por volta das 7h30. Foto: Banda B

Uma motorista de 23 anos morreu em um grave acidente na manhã desta sexta-feira (31), na rua Nicola Pelanda, no bairro Umbará, em Curitiba. O carro da jovem, um Renault Clio, bateu contra a lateral de um ônibus empresarial e ficou completamente destruído. Bombeiros e uma médica do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) tentaram reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas sem sucesso.

O acidente aconteceu no limite de Curitiba com Fazenda Rio Grande, próximo a ponte do Rio Iguaçu. Segundo testemunhas, o Renault Clio derrapou após sair de uma curva e, sem controle, colidiu contra o ônibus que vinha na direção contrária. “Eu sentido Fazenda pela Nicola Pelanda e o carro sentido Curitiba, quando eu passei da ponte, ela se perdeu na curva, veio meio sem controle e bateu aqui na lateral. Tentei tirar, mas não consegui muito, não tinha o que fazer. Eu não quis ir lá ver, mas ela ficou presa entre as ferragens”, contou o motorista Celso Luiz em entrevista à Banda B.

A motorista ficou presa entre as ferragens. Havia 18 passageiros dentro do ônibus e nenhum deles ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado. O sargento Paulo disse à Banda B que a equipe tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas os ferimentos da colisão foram graves.

“Tentamos reanimá-la, a médica logo chegou, mas infelizmente não tivemos êxito, a pancada foi muito grande. O carro ficou totalmente destruído. Foram 40 minutos tentando reanimá-la. Uma vida tem valor para todos nós e quando isso acontece ficamos realmente muito tristes”, finalizou.

O corpo da jovem será levado a um hospital próximo, já que a morte oficial ocorreu dentro da ambulância. O nome da garota será preservado pela redação da Banda B até que os familiares sejam contatados.