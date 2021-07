Paraná: Pais esquecem crianças do lado de fora da casa em Cascavel. “Estavam sujas de fezes, fome e frio”

Crédito da foto Para Foto: AEN / Ilustrativa

Na tarde desta sexta-feira (16), a Conselheira Tutelar, Jaqueline Donegá, conversou com a imprensa sobre o atendimento realizado a duas crianças em situação de risco.

Segundo a conselheira, ainda ontem (15) uma equipe do conselho tutelar esteve no local após uma denúncia anônima de que os pais de duas crianças estariam usando drogas junto com os filhos de um ano e seis meses e um bebê de apenas três meses. Quando a equipe chegou, ninguém foi localizado no imóvel.

Hoje a equipe esteve novamente no local após uma nova denúncia de vizinhos e se deparou com a criança de um ano e seis meses do lado de fora da residência, apenas de fralda, perambulando pelo quintal.

Os conselheiros chamaram, mas ninguém respondia e os vizinhos afirmavam que a mãe estava no interior da residência com o outro filho. Por mais de duas horas a equipe tentou acordar a mãe da criança, mas sem resposta, acionaram uma equipe do Samu e da Polícia Militar.

