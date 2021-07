Paraná: PM captura 564 pessoas em operação para cumprimento de mandados judiciais

Crédito da foto Para © PMPR

Nos últimos 23 dias, as equipes de unidades da Polícia Militar localizaram 564 pessoas com mandados de prisão (adultos) e de busca e apreensão em aberto (adolescentes) em todo o Estado. Somente na Capital, 104 pessoas foram encaminhadas. O esforço da Polícia Militar em localizar e encaminhar pessoas foragidas da Justiça desencadeou a Operação Báratro, coordenada pelo Centro de Inteligência da Corporação, para reduzir índices de crimes e proporcionar mais segurança à população.

A Operação Báratro conta com apoio das agências regionais e locais de Inteligência de todas as unidades de área e batalhões especializados. A partir do momento em que a Justiça emite um mandado de prisão ou de busca e apreensão, cabe às forças policiais cumprir a ordem, e é neste sentido que a Polícia Militar atua nesta ação.

De acordo com o comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o devido encaminhamento dos foragidos aumenta a segurança da população e evita a sensação de impunidade dos criminosos. “Quando o mandado judicial é emitido e este não é cumprido, gera uma sensação de impunidade e de insegurança para os cidadãos de bem. Por isso atuamos com planejamento e inteligência para localizar essas pessoas”, disse.

O primeiro balanço de 12 dias da operação, divulgado no último dia 19, apontou que a PM havia cumprido 214 mandados em todo o Estado. O empenho das equipes policiais e a estratégia adotada pelas unidades da Corporação a partir daí refletiram no aumento dos números – 564 foragidos localizado, um crescimento de 163% em 17 dias.

As regiões que se destacaram no aumento de encaminhamentos de foragidos são o Norte do Estado e os Campos Gerais com, respectivamente, 107 e 94 prisões nos últimos 23 dias. Na região Noroeste, as equipes policiais cumpriram 78 mandados judiciais, e no Oeste paranaense foram 74 prisões.

Batalhão da PM, com 41 prisões no período analisado. A Região Metropolitana da Capital e o Litoral também tiveram, no total, um número expressivo de encaminhamentos pela PM, com 80 mandados judiciais cumpridos.

Outros 27 mandados foram cumpridos por batalhões especializados em diversos regiões do Estado.