Paraná: Polícia resgata mais de 80 cães em canil clandestino: “tinha cão comendo carcaça de outro cão morto”

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Paraná)

Mais de 80 cães foram resgatados pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (29), em um canil clandestino, em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. No local, os policiais encontraram animais mortos e cães em péssimas condições.

Tudo começou através de uma denúncia anônima. O canil abrigava animais, com raça definida e indefinida, em situação de maus-tratos, com diversos machucados pelo corpo e em um ambiente sujo, com urina e fezes por toda parte.

Além disso, os policiais encontraram carcaça de animais mortos, os quais estavam servindo de alimento para outros cães. Também foram encontradas no local medicação usada de forma inadequada e aplicada pela própria tutora sem qualquer especialização, documentação ou autorização para fazer isso.

O delegado Matheus Laiola, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, conta que a cena vista no canil chocou a equipe policial. “Esses animais não tinham a mínima condição de estarem lá. Tinha cão comendo carcaça de outro cão morto. Então é uma cena que chocou muito os nossos policiais”, relatou o delegado.

Os cães foram resgatados e encaminhados para os devidos cuidados para a Organização Não Governamental (ONG) “SOS 4 Patas”, onde serão tratados e posteriormente disponibilizados para a adoção.

A ação contou com o apoio da referida ONG, médicos veterinários e o Instituto de Criminalística.