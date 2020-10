Paraná: Quatro pessoas ficam feridas após capotamento na BR-116; roda traseira se desprendeu

Photo Credit To Foto: Antônio Nascimento/Banda B

Quatro pessoas ficaram feridas após um capotamento, no final da tarde deste domingo (25), na BR-116, no bairro Tatuquara, em Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro das vítimas saiu da pista, bateu em um barranco, perdeu a roda traseira direita e capotou por vários metros.

As vítimas, que seguiam pela pista sentido Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba, foram encaminhadas para o Hospital do Trabalhador por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pelo trecho da rodovia.

O veículo era ocupado por cinco jovens, mas a namorada do motorista é quem inspiraria maiores cuidados.