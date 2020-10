Paraná: Quatro pessoas morrem na hora em grave acidente na BR-277

Photo Credit To Foto: Colaboração/Banda B

Quatro pessoas morreram em um acidente gravíssimo na noite deste domingo (25), na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. As vítimas estavam em um veículo Blazer, que bateu contra a traseira de um carreta. Dois homens e duas mulheres não resistiram aos ferimentos. Ambulâncias do Corpo de Bombeiros levaram uma quinta vítima, também do carro, ao Hospital Cajuru, em estado gravíssimo.

O acidente aconteceu no quilômetro 62, na pista sentido Litoral, na região do bairro Borda do Campo. O socorrista voluntário Marcelo disse que apenas uma pessoa precisou de socorro. “Uma colisão traseira envolvendo uma carreta e um veículo Blazer. Infelizmente, quatro pessoas mortas e presas entres as ferragens, uma pessoa em estado grave. Mas, de imediato, a equipe iniciou o socorro a essa pessoa”, descreveu à Banda B.

Equipes do Corpo de Bombeiros usaram técnicas de desencarceramento para retirar a vítima em estado gravíssimo e também as fatais. Ambulâncias encaminharam o sobrevivente ao Hospital Cajuru, em Curitiba.

O motorista do caminhão disse no local que estava parado na rodovia, assim como outros caminhão, em um trecho sinalizado, quando o veículo colidiu na traseira.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local. “Essa fila aconteceu porque tinha outro acidente na rodovia, os veículos estavam parados, nisso a Blazer colidiu contra a carreta”, confirmou o policial Yuri.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento dos corpos das vítimas fatais no local do acidente.