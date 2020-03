Paraná: Suspeito não consegue frear e bate na traseira de viatura parada em semáforo

Crédito da foto Para (Foto: Djalma Malaquias – Banda B)

Um suspeito em um carro roubado não conseguiu frear e bateu na traseira de uma viatura do 23° Batalhão da Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (16). O acidente aconteceu na Rua Rua Professor Algacyr Munhoz Mader com a João Bettega, na Cidade Industrial de Curitiba.

Após o acidente, o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais que, mesmo feridos, correram atrás dele. “Ele tentou ir embora, mas acabou preso. Depois disso, os policiais militares foram atendidos e encaminhados ao Hospital do Trabalhador”, descreveu à imprensa o tenente Maia, da PM.

De acordo com o tenente, os policiais se preparavam para retornar ao quartel quando foram atingidos. “Policiais estavam retornando do serviço, quando estavam parados no semáforo e foram atingidos. Foi uma batida bem forte”, salientou.

O suspeito no carro com alerta de roubo também foi levado ao hospital com ferimentos pelo corpo. Em seguida, será encaminhado à delegacia.