Paraná: Tio de Gleisi Hoffmann morre atropelado na BR-277; motorista fugiu do local

Photo Credit To Hortêncio morreu na noite desta terça-feira – Reprodução facebook

O tio da deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, José Hortêncio Peters, morreu atropelado na noite desta terça-feira (27), no km 0 da BR-277, em Paranaguá, litoral do Paraná. Ele foi atropelado por uma caminhonete branca, por volta das 21 horas, ao atravessar o pátio de acesso ao pátio de triagem do Porto de Paranaguá. O motorista da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro.

Acionadas, equipes de emergência da concessionária Ecovia tentaram reanimá-lo, porém, ele não resistiu e morreu no local. Policiais rodoviários federais também atenderam a ocorrência.

De acordo com informações apuradas pela Banda B, Hortêncio tinha em torno dos 60 anos e estava indo ver os caminhões dele que haviam sido deixados para arrumar em uma oficina próxima. O local praticamente não tem iluminação.