Paraná: Veja o momento em que ônibus tomba com jogadores na BR-376; motorista avisou que tinha perdido freio

Um vídeo gravado por um motorista que seguia pela BR-376, na pista Sentido Santa Catarina, mostra o momento em que tomba o ônibus que levava a delegação do Umuarama Futsal. O acidente foi no km 667, na chamada Curva da Santa, em Guaratuba e envolveu o ônibus, um caminhão e um carro. As imagens mostram o exato momento em que o motorista do ônibus não vence a curva e tomba (veja abaixo).

Segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 10 pessoas ficaram feridas e duas morreram. Os mortos, segundo informações apuradas pela Banda B, seriam o motorista e uma pessoa da delegação. Os nomes não foram revelados até o momento.

Sem freio

O jogador Mura falou com a Banda B e disse que o motorista gritou que perdeu o freio, pouco antes do ônibus tombar.

“Falaram aqui que perderam o freio, perdeu o ar do freio e aí não teve como segurar. Tombou. O motorista conseguiu fazer duas curvas bem perigosas, bem fechadas. Na terceira curva, a gente já estava bem alerta que o motorista tinha avisado que tinha perdido o freio”, disse. “Estamos bem. Pequenos ralados aqui, mas o pessoal já teve uma assistência médica no local. Meus colegas de time aqui estão bem, né, quase todos com pequenos ralados, mas estão bem. Mas por parte da comissão eu não sei falar ao certo, não. Porque separaram quem estava melhor para um lado e quem estava pior eles estavam cuidando”.

O acidente

Por volta das 8h30, a PRF foi acionada para atender ao acidente. Foram confirmadas 12 vítimas – 10 feridos e dois óbitos no local. A identificação ficará a cargo do IML, que já foi acionado, junto com a Perícia, que apontará as causas do acidente. Não foi confirmada a quantidade de passageiros.

Por volta das 10 horas, a pista sentido SC continuava interditada totalmente, só sendo autorizada a passagem de veículos de emergência. A fila estava em cerca de sete quilômetros.

Duas aeronaves da PM de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, porém não temos informações das gravidades das lesões.

