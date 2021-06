Paraná: Vídeo mostra funcionárias trancando criminoso dentro de sala de CMEI

Crédito da foto Para Reprodução / Câmeras de Segurança

Um jovem de 19 anos foi detido por uma equipe da PM (Polícia Militar) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, na tarde desta sexta-feira (4).

Ele foi abordado pelos militares na Rua Copacabana, na região norte da cidade, depois de ter sido flagrado dentro de um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) por funcionários da instituição.

Câmeras de segurança registraram a ação do indivíduo. Nas imagens é possível ver o momento que o suspeito anda pelos corredores do CMEI tentando fugir do local depois que foi flagrado furtando um botijão de gás.

