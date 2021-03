Peça de caminhão atravessa vidro e mata motorista que dirigia carro

Photo Credit To Foto: Marcelo Borges/Banda B

Um motorista de 52 anos morreu na hora após ser atingido por uma peça de um caminhão, no Contorno Norte, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal não teve chances de reagir à colisão do objeto que atingiu o para-brisa do Chevrolet Corsa Classic que dirigia.

“Pelas marcas do veículo é possível perceber que a peça atravessou o vidro e atingiu o motorista. O buraco feito no para-brisa tem em torno de 30 centímetros de comprimento. Nós olhamos na própria pista, em volta do carro, mas não encontramos nenhuma peça com sangue”, destacou o tenente Edson Feijó.

Um motociclista que trafegava próximo do automóvel e do caminhão afirmou aos socorristas que também a peça quase o atingiu. Ele, no entanto, não soube detalhar de onde ela veio. Ainda de acordo com Feijó, os envolvidos seguiam na pista sentido Colombo (RMC).

“A peça atravessou todo o carro e ainda quebrou o para-brisa traseiro. Foi uma fatalidade porque ele não teve chances de reagir”, concluiu Feijó.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vítima. Ela estava sozinha no carro quando aconteceu o acidente.