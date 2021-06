PM apreende veículos após denúncia sobre transporte de drogas

Crédito da foto Para Antônio de Picolli

Após informação anônima na manhã desta quarta-feira (16) relatando que havia três veículos transportando drogas e passariam por Santo Antônio da Platina/PR, e que os veículos envolvidos a princípio seriam um Audi, um Golf e um Gol, todos de cor preta, onde dois seriam batedores, a Polícia Militar iniciou operação para prender os suspeitos.

As equipes se deslocaram até a rodovia PR-439, sentido Ribeirão do Pinhal, onde próximo à Fazenda Santa Rita localizaram os veículos suspeitos, que ao avistarem as viaturas empreenderam fuga realizando diversas ultrapassagens perigosas pelo acostamento, desobedecendo os sinais luminosos e sonoros de abordagem.

A ocorrência foi repassada às demais cidades da região, e equipes de Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Guapirama, Joaquim Távora, Canil e P2 deslocaram em apoio.

A operação resultou na prisão de um homem de 28 anos, na apreensão de dois carros, uma mala com diversas roupas, dois rádios comunicadores HT, um carregador de HT, um celular, duas carteiras com R$ 654, um recipiente com maconha, três potes de vidros com miguelitos, e um tablete de maconha pesando aproximadamente 106 gramas.