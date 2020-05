PM encontra carros usados em roubo milionário em Ourinhos

Crédito da foto Para Colaboração

A Polícia Militar encontrou na madrugada desta segunda-feira (4), em um canavial entre as cidades de Cânitar e Chavantes – interior paulista, nove carros usados por criminosos no roubo milionário a uma central de distribuição do Banco do Brasil, na madrugada de sábado (2), em Ourinhos (SP).

De acordo com a PM, havia explosivos e bombas em alguns dos veículos e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) precisou ser acionado para remover os artefatos. O valor roubado não foi divulgado pelos organismos de segurança, mas estimasse que a quadrilha possa ter levado cerca de R$ 200 milhões.

O roubo cinematográfico teve início por volta da 1h30. A quadrilha usou drones para monitorar a movimentação dos policiais e reféns como escudos humanos. 40 bandidos participaram ação criminosa. Segundo moradores, outras agências bancárias e lojas também foram alvejados pelos criminosos.

Um Posto da PM localizado no centro da cidade foi destruído por tiros de armamentos de grosso calibre. Uma bomba foi deixada pela quadrilha em frente ao Batalhão da PM, e outras duas em uma rua e em uma das agências bancárias.

A ação durou cerca de 2h30 e houve intensa troca de tiros na cidade. Dois moradores ficaram feridos por estilhaços, mas estão fora de perigo.