PM salva mulher de tentativa de feminicídio e vídeo viraliza no Paraná

Dois policiais militares salvaram uma mulher, de 45 anos, de uma tentativa de feminicídio no Jardim Bela Vista 1, em Paiçandu, na região metropolitana de Maringá, Norte do Paraná, na tarde desta quinta-feira, 17. A mulher era refém do companheiro, um homem de 48 anos, que a ameaçava a todo momento com uma faca.

O homem chegou a ferir a mulher no braço com dois golpes de faca, segundo a Polícia Militar (PM). Os policiais militares, preparados para esse tipo de ocorrência, mantiveram a calma e conseguiram desarmar o

agressor. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Paiçandu.

Veja abaixo o vídeo que circula nas redes sociais no Portal GMC Online