Polícia Civil prende foragidos que solicitaram auxílio emergencial

Crédito da foto Para Mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta quarta-feira em Santo Antônio da Platina - Divulgação/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou na manhã desta quarta-feira (3), em todo o Estado, operação com o objetivo de capturar foragidos da justiça que se cadastraram e receberam o benefício emergencial do Governo Federal, no valor de R$ 600, em consequência da pandemia de Covid-19.

Em Santo Antônio da Platina – Norte Pioneiro –, dois homens foram presos. De acordo com o delegado Rafael Guimarães, titular da 38ª Delegacia Regional de Polícia, as prisões ocorreram pela manhã nos bairros Vila São José e Conjunto Habitacional Aparecidinho 3.

Conforme a Polícia Civil, a operação resultou na recaptura de 80 pessoas que estavam foragidas da Justiça, em todo Estado. O resultado, no entanto, é parcial, pois as ações continuam em andamento.

A operação foi desencadeada de forma integrada entre a Polícia Civil e a Controladoria Geral da União para troca de dados e informações. A Polícia Civil ressalta que essas pessoas estavam com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídios, tráfico de drogas, roubos, entre outros, e foram capturados na operação.

A questão do direito ou não ao recebimento do benefício não está em discussão. Entretanto, a Polícia vai analisar possíveis fraudes praticadas na obtenção do auxílio emergencial dos governos Federal e Estadual.