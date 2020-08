Photo Credit To https://www.radiocabiuna.com.br/

Operação Policial em Andirá, nesta manhã do dia 26/08/2020. Equipes da Polícia Civil de Andirá com apoio de policiais civis da 11• SDP de Cornélio Procópio, Denarc, Núcleo de Operações com Cães (K9) policiais de Santa Mariana, Bandeirantes, Assaí e o Helicóptero do GOA da Polícia Civil realizam cumprimentos de mandados de prisão, no combate aos crimes de drogas e armas. A operação é comandada pelo Delegado Matheus Amuy Prado Rodrigues.