Polícia Civil soluciona caso de vandalismo em Ribeirão do Pinhal

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal instaurou inquérito para apurar atos de vandalismo ocorridos na Praça de Alimentação localizada na Avenida Silveira Pinto, proximidades do ginásio de esportes do município.

Alguns postes de iluminação pública e de publicidade foram danificados (fotos). O fato chamou a atenção dos munícipes devido ao cenário de abandono.

Inúmeras diligências de campo foram realizadas pela equipe de investigação, que foram concluídas com sucesso.

Um homem de 31 anos foi identificado como autor. Ele sofre de distúrbios mentais e emocionais e estava embriagado na data do fato. Familiares relataram que rotineiramente sofre de crises psicóticas e estão providenciando tratamento psiquiátrico.

Ao ser ouvido pela Polícia Civil, o autor confessou o fato e se desculpou. Alegou que estava nervoso e alcoolizado.

O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público para que seja processado e responsabilizado pelo fato.