Polícia cumpre mandados em investigação sobre a morte de jovem após festa em motel

Crédito da foto Para (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (6), para cumprir 22 mandados judiciais referentes às investigações do assassinato de Henrick Marcel Ribeiro Pinto, 24 anos. O crime ocorreu no dia 28 de junho deste ano, no bairro Seminário, em Curitiba.

Para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, um dos jovens que estava na festa com Henrick dentro do motel contou onde ele estava a um grupo de inimigos. O crime aconteceu depois que Henrick e outros dois amigos deixaram um dos motéis na BR-277 e foram perseguidos por uma caminhonete. Eles perderam o controle do veículo após diversos disparos de arma de fogo na rua Major Heitor Guimarães. Os dois amigos da vítima fatal também foram atingidos, mas se recuperam em hospitais de Curitiba.

Cerca de 80 policiais civis participam da operação, que conta com auxílio de cães farejadores da PCPR. A missão é cumprir sete mandados de prisão temporária e 14 ordens de busca e apreensão.

As buscas estão sendo realizadas simultaneamente na capital paranaense – nos bairros Boa Vista, Cidade Industrial, Santa Cândida, Sítio Cercado e Pinheirinho – e na Região Metropolitana de Curitiba, nos municípios de Colombo e Piraquara.

O CRIME – A vítima havia participado de festa em um motel, de onde saiu dirigindo um carro na companhia de mais dois amigos e foram perseguidos por uma caminhonete prata.

A vítima levou um tiro no pescoço e morreu dentro do carro, que em seguida colidiu com uma árvore. Os amigos da vítima sofreram apenas algumas lesões.

INVESTIGAÇÃO – A PCPR apurou que a motivação do crime estaria ligada ao fato de a vítima ter jurado se vingar de um dos suspeitos – que planejou o crime – por suspeitar que este teria assassinado seu pai.