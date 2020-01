Polícia encontra o corpo de Emanuelle em matagal

Crédito da foto Para Reprodução internet

pequena Emanuelle Pestana de Castro, de apenas 8 anos, foi encontrada morta num matagal de Chavantes, próximo a um loteamento chamado “Júlio Silva”. Ela havia desaparecido de uma praça, onde brincava, no bairro Cohab. O encontro do cadáver aconteceu há alguns minutos.

Todas as cidades da região se mobilizaram para tentar encontrar Emanuelle, na esperança de que a garota ainda estivesse com vida. Na tarde de hoje, o desaparecimento da menina foi tema do programa “Cidade Alerta”, da TV Record.

Quando o apresentador Luiz Bacci começou a sugerir que havia suspeitos, inclusive um vizinho de nome Agnaldo, houve uma movimentação de pessoas em torno da casa dele. A Polícia Militar precisou intervir e acalmar os moradores, alertando que nada ainda havia sido apurado.

A situação ficou tensa porque, durante o programa, surgiu a informação de que Agnaldo já teria sido processado por tentativa de assassinar o próprio irmão por causa de sabonete.

No entanto, no início da noite o vizinho Agnaldo acabou confessando que matou Emanuelle e indicou o local onde escondeu o corpo. Foi numa mata na zona rural de Chavantes.

A Polícia Militar está neste momento no local, mas ainda não há muitas informações sobre a prisão do criminoso e o motivo pelo qual ele assassinou a criança.