Polícia Militar emite nota sobre assalto a banco em Ourinhos e afirma que duas pessoas se feriram

Crédito da foto Para Foto: Grupo WhatsAPP

Bandidos explodiram agência bancária no centro da cidade na madrugada deste sábado, 2 e destruíram a base da PM na Praça Mello Peixoto. Segundo a PM, ao menos 40 criminosos fortemente armados participaram do roubo. Pessoas feridas estavam transitando nas imediações do local do crime acabaram atingidas por estilhaços de projetil e passam bem.

Criminosos fortemente armados levaram pânico aos moradores de Ourinhos na madrugada deste sábado, 2. A quadrilha usou explosivos para roubar uma agência bancária do Banco do Brasil, localizada na Rua Antônio Carlos Mori e fugiram sentido estrada do “Ferro Velho Cruzeiro”, em direção ao Paraná.

De acordo com nota envida pela Polícia Militar, na manhã de hoje (2), duas pessoas se feriram. que estavam transitando nas imediações do local do crime e acabaram atingidas por estilhaços de projetil. Ambas foram socorridas, medicadas e liberadas. Não houve Policiais Militares feridos.

A nota afirma que cerca de 40 homens fortemente armados chegaram em 10 veículos. Eles cercaram as bases policiais e atiraram contra um posto no centro da cidade, que ficou destruído. A ação durou cerca de 2h30, entre a 1h30 até às 4h00.

Em vídeos postados por moradores é possível ouvir o barulho do tiroteio. Um deles mostra quando os bandidos, com máscaras, metralhadoras e até colete à prova de balas rendem um motorista que passava pelo local.

Ainda de acordo com a polícia, eles fugiram levando dinheiro, mas a quantia ainda não foi divulgada. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar pede para que as pessoas respeitem o distanciamento social, pois muitos curiosos se aglomeram no local para ver o trabalho da polícia. Fique em casa!!

Confira a nota:

Por volta das 02h00 do dia 02/05/20, cerca de 40 criminosos utilizando explosivos efetuaram roubo a uma agência bancária na área central da cidade de Ourinhos/SP. A ação criminosa resultou em confrontos com os Policiais Militares, sendo que 02 pessoas que estavam transitando nas imediações do local do crime acabaram atingidas por estilhaços de projetil. Ambas foram socorridas, medicadas e liberadas. Não houve Policiais Militares feridos. Em razão da utilização de explosivos na ação criminosa, o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foi acionado para as providências relativas a neutralização dos artefatos encontrados. A Polícia Militar está empenhada nas buscas aos criminosos, com a utilização do Helicóptero Águia, além das equipes de Força Tática de toda a região.

Fonte: http://www.passandoaregua.com.br/