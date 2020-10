Polícia Militar interrompe festa em chácara regada de álcool e drogas em Ourinhos

Photo Credit To (Foto: Divulgação 31 BPMI Ourinhos)

Após apreender dois adolescentes acusados da prática de furto no Condomínio Moradas, no Jardim Itamaraty, na tarde de ontem (29), em Ourinhos, policiais militares interromperam uma festa, também durante a tarde, regada de álcool e drogas, em uma chácara, nas proximidades do Jardim Itamaraty. Confira o relato policial: