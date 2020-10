Policial civil de folga é morto depois de reagir a assalto em frente de casa

Photo Credit To Momento em que policial civil de 33 anos cai, após reagir a um assalto, quando o agente lavava o carro, em frente de casa – Reprodução

Um policial civil de folga, 33 anos, morreu após reagir a um assalto, quando lavava um carro em frente de casa, por volta das 14h deste sábado (10), na região do Butantã (zona oeste da capital paulista). Dois suspeitos, não identificados até a publicação desta reportagem, fugiram levando duas bicicletas.

Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que o policial sai da garagem de casa, tentando desarmar um dos suspeitos. Porém, a vítima se desequilibra e cai, momento em que é ferida com um tiro, dado pelo criminoso, que logo em seguida guarda uma arma dentro da bermuda. Enquanto isso, o outro suspeito pega objetos do carro do policial. A forma como a vítima foi abordada não aparece nas imagens, nem foi informada pela polícia.

Momento em que policial civil de 33 anos cai, após reagir a um assalto, quando o agente lavava o carro, em frente de casa, por volta das 14h deste sábado (10), no Mesmo caído no chão, o policial tenta impedir um dos ladrões de levar duas bicicletas, retiradas da garagem da casa do agente de folga, ainda de acordo com as imagens. Em poucos segundos, os criminosos correm levando as bikes, nas quais montam em seguida e fogem.

A Polícia Militar informou que o policial civil chegou a ser encaminhado ao Hospital Universitário, onde acabou morrendo. O caso foi registrado como latrocínio (roubo com morte) no 51ºDP (Butantã).

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), gestão João Doria (PSDB), dois policiais civis foram mortos quando estavam de folga na capital paulista, entre janeiro e junho deste ano. Nenhuma morte de agente, fora de serviço, foi registrada no mesmo período do ano passado.