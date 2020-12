Policial militar morre afogado ao salvar quatro crianças em praia

Photo Credit To (Foto: Facebook)

O cabo da Polícia Militar de São Paulo Diogo Gomes de Melo, de 31 anos, morreu afogado ao tentar salvar quatro crianças que se afogavam no mar de Itanhaém, litoral paulista, na tarde de terça-feira(29/12).

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, o policial aproveitava o dia de folga com a família na praia do Suarão, quando entrou no mar para salvar o enteado, de 10 anos e três sobrinhos, todos de 12 anos, que haviam sido arrastados pelas ondas e estavam se afogando.

Ele alcançou duas das crianças quando foi puxado pela força da água e não conseguiu retornar para a faixa de areia, desaparecendo no mar. Banhistas que estavam na praia conseguiram retirar as quatro crianças da água. Elas passam bem.