PR-092: Colisão frontal entre caminhões deixa motorista preso nas ferragens

Photo Credit To Motorista ficou preso nas ferragens, porém consciente e orientado - Colaboração

Uma colisão frontal envolvendo dois caminhões deixou um dos condutores com ferimentos graves no fim da madrugada desta terça-feira (15), na PR-092, em Joaquim Távora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 5 horas no km 301 da rodovia. Um dos motoristas ficou preso nas ferragens da cabine do caminhão, mas apesar dos ferimentos graves estava consciente e orientado. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital local. O condutor do outro caminhão não se feriu.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.