Prefeito e Deputado pedem mais policiais para Cambará

Crédito da foto Para Assessoria

O prefeito José Salim Haggi Neto, o Neto Haggi (MDB) e o deputado estadual, Luiz Claudio Romanelli (PSB), através de seu assessor Ronald Carlos de Oliveira, estiveram na manhã desta terça-feira, (13), com o comandante geral da Polícia Militar do Paraná, em Curitiba, Hudson Leôncio Teixeira, quando foi entregue um pedido de mais contingente policial e mais segurança por parte da instituição ao município de Cambará.

“Quero primeiramente agradecer ao comandante da PM do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira por nos receber nesta manhã, e ao deputado Romanelli pelo agendamento da nossa entrevista. Temos um canal de diálogo contínuo com a Polícia Militar, porque em termos de segurança pública é a instituição responsável por esta área nos municípios paranaenses”, assinalou o prefeito.

Neto observa quer esta não é a primeira vez que solicita mais contingentes policiais para Cambará. “Somos solidários a todos os cambaraenses do comércio ou das residências que sofrem com furtos e roubos, mas reafirmamos que são questões diretamente ligadas à Polícia Militar. A nossa Guarda Municipal é parceira da PM, mas todo o processo de investigação e prisão dos responsáveis são de responsabilidade da Polícia Civil. Por isso estamos hoje em Curitiba reivindicando mais policiais e mais segurança da parte da instituição à nossa cidade.”, explica o prefeito Neto Haggi.

O prefeito também observa que dentro da competência do Executivo municipal, tem trabalhado para que a cidade esteja mais segura. “Estamos finalizando a implantação de mais de 300 câmaras de videomonitoramento, instaladas em nossos prédios públicos, praças e pontos estratégicos da nossa cidade. O funcionamento de boa parte destas câmaras já fez com que sentíssemos a diminuição de movimentação suspeita nestes locais. O que é de nossa competência, não estamos medindo esforços para proporcionar maior segurança à nossa população. E o que for de competência da Polícia Militar, vamos continuar reivindicando sempre para que estes serviços sejam ampliados em nosso município”, destacou Neto Haggi.