Crédito da foto Para Assessoria PM

Um homem foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (19), em Siqueira Campos, após ameaçar pessoas com uma arma de pressão na Rua da Paz, na Vila Nascente do Sol.

De acordo com a PM, após informações que um homem estaria armado em via pública ameaçando as pessoas, uma equipe foi até o local e abordou o suspeito, que portava uma pistola de pressão calibre 5.5.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.