Presos escavam túnel para fuga na cadeia de Cambará

Photo Credit To Divulgação PM

Ao menos 20 presos fugiram da cadeia pública de Cambará no fim da madrugada desta terça-feira (22). De acordo com a PM, os detentos escavaram um túnel com aproximadamente 30 metros de extensão para ganhar as ruas da cidade.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, dois fugitivos foram recapturados pela Guarda Municipal. Equipes da PM fazem buscas pelos demais fugitivo. Qualquer informação sobre o paradeiro dos presos pode ser denunciada anonimamente por meio do telefone 190.

Presos infectados por Covid-19

Na manhã de ontem (21), a Secretaria Municipal de Saúde de Cambará informou que todos os presos e servidores da cadeia pública local (num total de 95 pessoas) testaram positivo para Covid-19.