Crédito da foto Para Assessoria

Presos da cadeia pública de Wenceslau Braz tomaram a unidade nesta sexta-feira (18), durante o banho de sol. Os detentos reivindicaram melhores condições na carceragem.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º BPM, a situação foi controlada no fim da tarde. Não houve reféns nem fugitivos.

Equipes de Rádio Patrulha, Rotam, Canil e Agência de Inteligência estão no local com a Polícia Civil e o grupo SOE – Seção de Operações Especiais do Depen.