PRF E PM apreendem grande quantidade de maconha na região de Ourinhos

Diante da informação de fuga de abordagem de um veículo Vectra da equipe policial de serviço na Unidade Operacional de Ourinhos na tarde de domingo (24), por volta das 18h30, foram realizadas diligências nas imediações do Km 280 da BR-153, município de Ocauçu, ao longo do dia desta segunda (25), juntamente com equipes da Polícia Militar Rodoviária do Estado de SP, com vistas a localizar o veículo que havia se evadido.

Por volta das 22h20 foi visualizado um Ford/Ecosport e três homens nas imediações do local de desaparecimento do Vectra, uma área de plantação de café, momento em que dois desses suspeitos foram abordados, porém o terceiro veio fugiu a pé, mas foi contido pelas equipes policiais, sendo todos identificados como moradores da grande São Paulo.

Na sequência foram realizadas buscas nas proximidades e encontrados escondidos em meio a plantação de café 432 Kg de maconha. Indagados os suspeitos a respeito do que faziam no local, todos apresentaram respostas desconexas da situação e dos fatos.