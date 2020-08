PRF encontra “supermaconha” escondida em painel de carro na praça de pedágio em Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação - PRF

A Policia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada de hoje (31), dois quilos de skunk que estava escondido dentro do painel de uma carro, na praça de pedágio em Jacarezinho (PR). Dois homens foram presos.

Durante uma fiscalização na praça de pedágio, na BR-369, por volta das 5 horas, uma equipe da PRF abordou um VW/Gol, ocupado por um casal ,transportando uma carga de ovos no porta-malas do veículo. O motorista disse aos policiais que era vendedor de ovos e que estava vindo de um passeio em Foz do Iguaçu (PR).

Diante do nervosismo e das informações contraditórias em relação à viagem, os policiais deram início a uma fiscalização mais detalhada e localizaram, desmontando o painel do carro, cerca de dois quilos da substância denominada Skunk, uma espécie de “supermaconha”, embaladas em invólucros de plástico preto.

O motorista e sua esposa foram presos pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Policia Civil de Jacarezinho.