Quatro jovens paranaenses morrem em batida frontal na BR-282, em Santa Catarina

Crédito da foto Para Reprodução/ Catve.com

Quatro amigas, jovens paranaenses morreram em grave acidente no quilômetro 275 da BR-282, EM São José do Cerrito, em Santa Catarina. O acidente foi na noite de terça-feira (25) e envolveu o Onix com placas de Dois Vizinhos – Sudoeste do Paraná e a Toyota RAV com placas do Rio Grande do Sul.

As quatro jovens estavam no Onix e bateram de frente com a caminhoneta. Três ocupantes do carro de passeio morreram na hora, Bruna Santos foi encaminhada em estado grave ao hospital, mas morreu ao longo da madrugada de quarta-feira (26).

Na camionete havia apenas o motorista que foi socorrido pela equipe do Samu ao hospital de Lages.

Os corpos das quatro mulheres foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Lages e identificados como: Ana Carolina Basso, de 26 anos, Bruna Silvestro, Paloma Corrêa, de 26 anos, e Bruna Santos, 25 anos.

As informações são do portal Catve.com.