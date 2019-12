Rapaz de 27 anos perde a vida em colisão frontal entre automóvel e ônibus na BR 369, na região de Uraí

Crédito da foto Para Anuncifacil-Tinti

Na madrugada de sexta-feira (20), equipes da Econorte, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal se mobilizaram no atendimento a um grave acidente no Km 119 da BR 369, pouco depois o trevo de Uraí (22 Km de Cornélio Procópio), para quem segue para Londrina, onde um automóvel com placas de Jataizinho colidiu de frente com um ônibus de passageiros por volta das 3 horas.

O motorista do carro, um rapaz de 27 anos, possivelmente morador da cidade de Jataizinho, não resistiu e morreu no local preso as ferragens do veículo.

O condutor do ônibus sofreu ferimentos leves e foi encaminhado a um hospital de Uraí.

Nenhum passageiro se feriu, mas precisaram ser retirados do coletivo, visto que ao tentar ao evitar o choque, o motorista o manobrou para fora da pista, indo este parar e um declive, havendo risco de tombamento.

De acordo como SD Borotta da equipe do Corpo de Bombeiros de Cornélio Procópio, que esteve presente no atendimento, pelas marcas na rodovia, o carro teria invadido a pista contrária, onde estava o ônibus, que seguia para São Paulo, podendo a vítima ter dormido ao volante.

Os bombeiros precisaram retirar o corpo do motorista do carro, que seguiu para o Instituto Médico legal de Londrina (IML).

Os passageiros retomaram a viagem logo no início da manhã após as pistas serem liberadas pelas equipes da Econorte.