Rapaz é encontrado morto em meio a matagal em Bandeirantes

Photo Credit To https://www.radiocabiuna.com.br/

APÓS SOLICITAÇÃO VIA COPOM NA MANHÃ DE SÁBADO (5), ONDE RELATO REPASSADO PARA EQUIPE, QUE UMA PESSOA DO SEXO MASCULINO, ESTARIA CAÍDO EM MEIO UMA HORTA, A EQUIPE DESLOCOU AO LOCAL EM CONTATO COM O PROPRIETARIADO, J. G. PASSOU A RELATAR QUE POR VOLTA DAS 7H30MIN, INICIOU OS TRABALHO EM SUA PROPRIEDADE QUANDO VIU UMA PESSOA CAÍDA AO CHÃO, QUE NÃO SE APROXIMOU POR MEDO NÃO SABENDO SE ESTAVA DORMINDO OU MORTA RESOLVER ACIONAR A POLÍCIA MILITAR.

DIANTE DOS RELATOS A EQUIPE SE APROXIMOU DA PESSOA CAÍDA E CONSTATOU QUE ESTAVA SEM VIDA, PORÉM SEM MARCAS DE AGRESSÕES QUE EM PRIMEIRO CONTATO VISUAL APARENTEMENTE SER UM CASO DE MORTE NATURAL ACHA VISTA QUE SEUS PERTENCES PESSOAIS ESTARIA CAÍDO PRÓXIMO AO CORPO.

DE IMEDIATO FOI FEITO CONTADO COM O INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL, E TAMBÉM COM O IML DE JACAREZINHO PARA DEVIDAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS AOS FATOS.

EM CONTATO COM POPULARES, QUE RELATARAM A EQUIPE POLICIAL QUE A PESSOA SEM VIDA SE TRATAVA DE ERICK APARECIDO RODRIGUES DA SILVA, 18 ANOS MORADOR DO BAIRRO INVERNADA.

ENTÃO EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DE ERICK ONDE FOI FEITO CONTATO COM SUA GENITORA QUE DISSE QUE SEU FILHO ESTAVA DESAPARECIDO DESDE A ÚLTIMA SEXTA-FEIRA (4), AS 19H00MIN, QUANDO MANDOU UMA MENSAGEM VIA REDE SOCIAIS, LOGO NO LOCAL DE MORTE SEU IRMÃO G. RECONHECEU SENDO ERICK A PESSOA SEM VIDA.

Estiveram no local, Polícia Militar, Polícia Civil e IML.