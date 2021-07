Rotam encontra arma de fogo em porta-luvas após tentativa de fuga

Crédito da foto Para Assessoria

Dois homens foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (9), por policiais da Rotam da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina/PR, por porte ilegal de arma de fogo.

A equipe realizava patrulhamento de rotina pela rua 13 de Maio, quando no cruzamento com a rua Arthur Franco – área central da cidade, o condutor de um Fiat Palio acelerou o veículo ao avistar a viatura.

A tentativa de fuga foi frustrada pela Rotam cerca de 300 metros depois, na rua Benjamim Constant. Com o motorista e o passageiro nada de ilícito foi encontrado, porém, no porta-luvas do veículo os policiais encontraram uma garrucha calibre .22 municiada e outras duas munições intactas no coldre da arma.