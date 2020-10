ROTAM encontra maconha na vila Americana em Andirá e uma é presa

Photo Credit To Divulgação

Durante patrulhamento pela Avenida Brasil sentido Rua Marumbi em Andirá no final da noite de quarta-feira (21), a equipe ROTAM, observou quando uma pessoa trafegava pela referida avenida sendo que este ao visualizar a presença da viatura veio a pegar um outro sentido e levando algo em sua boca, motivo que despertou uma suspeição por parte da equipe policial, a qual decidiu por realizar a abordagem.

Durante a busca pessoal pode se observar que este estava com algo em sua boca que pedido para abrir a boca este se recusava, que foi necessário o uso de força no maxilar para abrir a boca onde foi possível observar um invólucro o qual este estava tentando engolir.

Sendo que após retirar o invólucro de sua boca constatou ser um invólucro de cor marrom contendo em seu interior substância aparentando ser maconha que após pesada totalizou a quantia de 25(vinte e cinco) gramas, e que o abordado se tratava da pessoa de V. V. P. este já conhecido do meio policial pela prática de tráfico de entorpecentes.

Ainda em busca pessoal foi localizado a quantia de R$10(dez) reais dividido em duas notas de cinco e um aparelho celular de marca Samsung na cor preta. Diante das evidências a equipe deslocou até a residência de V. situada a rua Guaicurus, onde em conversa com a sua genitora a pessoa de S.M.P. está autorizou a equipe a realizar uma busca pelo local onde foi localizado no quarto de V. sobre a cabeceira da cama um pote de cor transparente contendo em seu interior substância aparentando ser maconha que após pesada totalizou a quantia de 8(oito) gramas e nos fundos da residência foi localizado um vaso de tamanho médio de cor preta com 13(Treze) pés de Canabis Sativa, de diversos tamanhos.

Diante do exposto, V. recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os objetos e entorpecente apreendido para a delegacia de polícia. Cabe frisar que foi feito o uso das algemas conforme preconiza a súmula vinculante n°11 do STF. Segue apenso ao respectivo boletim a Autorização para Busca Domiciliar.