Rotam flagra dois jovens platinenses com LCD

Crédito da foto Para Assessoria PM

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) realizava patrulhamento à noite do domingo, dia 26, na rua Nilton José Fernandes, em Santo Antônio da Platina, quando percebeu dois indivíduos em atitude suspeita.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os jovens, porém em busca no veículo que pertencia a um deles, encontrado um estojo contendo maconha, LSD e utensílios para o uso. A dupla foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil.

LSD ou LSD-25 (dietilamida do ácido lisérgico) é um perturbador sintético com substâncias fabricadas em laboratório e seus efeitos são capazes de provocar alucinação e delírio, variando de acordo com o organismo do usuário e o ambiente que está inserido, podendo ocorrer “viagens horripilantes”.

Sendo que, os delírios causados pelo LSD geralmente são de natureza persecutória ou de grandiosidade. É uma das mais potentes drogas alucinógenas existentes, utilizado habitualmente por via oral, embora possa ser misturado ocasionalmente com tabaco e fumado.

O efeito alucinógeno foi descoberto em 1943 pelo cientista suíço Albert Hoffman, por acaso, ao aspirar uma pequena quantidade de pó, por descuido, em seu laboratório.