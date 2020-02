Socorristas têm dia de herói e impedem que homem se jogue de viaduto

Crédito da foto Para Divulgação

Um homem que ameaçava se jogar do viaduto da Av. Brasília, no centro de Medianeira, mobilizou policiais militares, ambulância e caminhão do Corpo de Bombeiros, socorristas do SAMU e da Ecocataratas.

O fato foi registrado por volta das 8h deste sábado (01), e após a chegada dos policiais militares e socorristas do Corpo de Bombeiros, eles tentaram fazê-lo desistir de pular.

Em alguns momentos o homem chegou a se pendurar, segurando-se apenas na grade de proteção.

O trânsito foi interrompido em uma das pistas da BR 277 e na Av. 24 de Outubro, nos dois lados da rodovia.

Após algum tempo de negociação, os socorristas do Corpo de Bombeiros o seguraram e conseguiram resgatá-lo, sendo posteriormente levado ao hospital.

Informações e fotos Guia Medianeira.