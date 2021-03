Suspeito de matar tio para ficar com dinheiro de carro é preso

Photo Credit To (Foto: Polícia Civil do Paraná)

Um homem, suspeito de matar o tio, Ataíde Ferreira Guerra, de 63 anos, foi preso em uma ação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (17). Conforme o delegado responsável pelo caso, Marcelo Magalhães , o homem foi detido por latrocínio, já que teria matado a vítima para tentar ficar com o dinheiro da venda de um carro, cerca de R$ 20 mil.

Além do envolvimento no latrocínio, o suspeito, que já havia sido preso, pode ter participado de outros crimes. “A gente verifica que esse ano ainda ele foi preso por receptação, ele estava na posse de um veículo roubado, na sequência ele cometeu o latrocínio, depois foi preso em flagrante por roubo a mão armada na companhia de outros criminosos, o que indica uma participação efetiva no mundo do crime”, pontou o delegado.

O crime

Ataíde Ferreira Guerra foi encontrado morto em casa, no bairro Uberaba, em Curitiba, no dia 21 de janeiro deste ano, pelo filho. A vítima foi assassinada a tiros.